Источник: кислородная труба взорвалась в больнице Коммунарки. Видео

В Городской клинической больнице № 40 в Коммунарке в Новой Москве произошел пожар. Очевидцы сообщают о звуках взрыва и дыме над зданием.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Сейчас к месту направляются пожарные. Пока неизвестно точно, что могло стать причиной пожара. Также нет данных и о пострадавших.

По данным источника, в больнице произошел разрыв магистрали кислородного снабжения модулей. В Сети начали появляться видео с места происшествия. На кадрах виден густой дым, который поднялся над зданиями.

В ГКБ № 40 госпитализируют пациентов, зараженных коронавирусом. Как сообщает сайт больницы, учреждение сейчас находится на карантине и временно не принимает родственников пациентов. По последним данным, в больнице находятся 733 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. На сегодняшний день более 10 тысяч пациентов уже выписали.