Происшествия 07 марта 2024, 00:19 В Москве уволили медсестру, снимавшую на видео больных детей Депздрав Москвы: снимавшую больных детей на видео медсестру уволили Freepik

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В московской больнице уволили медсестру, которая снимала видео с больными детьми. В заведении проводится проверка, сообщил в Telegram-канале департамент здравоохранения столицы.

Депздрав назвал неприемлемым поведение медицинского сотрудника, который снимал на видео пациентов. Ролик накануне появился в социальных сетях.

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«Медсестра, снимающая эти видео, уволена за грубое нарушение этики и разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну», — сообщили в департаменте.

Ведомство начало проверку в больнице, ситуация находится на контроле у руководства депздрава Москвы.

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