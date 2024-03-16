Происшествия 16 марта 2024, 23:18 В Москве спасли собаку, упавшую на пути в метро Freepik

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Собака породы шпиц упала на пути между поездом и платформой на станции московского метро «Сокольники». Сотрудники метрополитена вытащили домашнего питомца и передали хозяину. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

«Ранее на станции „Сокольники“ на пути упала собака. Животное было оперативно поднято на платформу и передано владельцу», — рассказали в пресс-службе.

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В компании добавили, что после ЧП несколько следующих поездов снизили скорость для соблюдения интервала. А также призвали пассажиров соблюдать правила метрополитена и переводить животных в сумках и переносках.

Ранее в Москве арестовали 23-летнего мужчину, который напал с ножом на девушку в метро. По версии следствия, москвич настойчиво предлагал проводить свою знакомую, но она отвергла его ухаживания. Тогда он достал нож и нанес девушке ранения в голову, шею и руку. Другие пассажиры бросились на помощь пострадавшей и задержали преступника. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.