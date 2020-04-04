В Москве скончались двое зараженных коронавирусом

В столице скончались два пациента с вирусом 2019-nCoV и двусторонней пневмонией. Об этом сообщил оперативный штаб Москвы. Больным было 58 и 70 лет.

У скончавшихся были диагностированы и другие заболевания, такие как хронический бронхит, гипертония и сахарный диабет.

В России продлили режим самоизоляции. До 1 мая все москвичи независимо от возраста обязаны не покидать места проживания, а также соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров.

В России подтвержден 4731 случай заражения коронавирусом нового типа. При этом около 300 пациентов вылечились, 45 человек погибло.

Ранее сообщалось, что специалисты государственного научного центра «Вектор» уже начали тестировать вакцину от 2019-nCoV на приматах. Следующим шагом станут испытания на людях, запланированные на конец июня.