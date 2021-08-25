В Москве на Юных Ленинцев после столкновения перевернулась машина

Как минимум двум людям потребовалась медицинская помощь после того, как на улице Юных Ленинцев в Москве произошла автомобильная авария. От удара одна из машин перевернулась на крышу.

Подробности ДТП пока неизвестны. Судя по фото с места аварии, на улице Юных Ленинцев в районе дома № 34 столкнулись два автомобиля. Удар был настолько сильным, что одна из машин перевернулась. Другое транспортное средство тоже изрядно пострадало. Как минимум два человека попросили о помощи медиков.

По данным СМИ, к серьезным заторам в движении по улице авария не привела. На месте уже работают оперативные службы. Причины ДТП предстоит выяснить правоохранителям.

В Новосибирске водитель въехал в столб, но дожидаться приезда правоохранителей не стал. Вместе со своим пассажиром он вылез из машины и сбежал с места ДТП. Неизвестно, получил ли кто-то из них травмы. Но, по словам очевидцев, сам автомобиль серьезно поврежден.