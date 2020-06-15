15 июня 2020, 22:47
В московском парке вспыхнул пожар в канализационном люке
По сообщениям столичных СМИ, в парке 850-летия Москвы было замечено возгорание и задымление одного из канализационных люков.
Как сообщили «360» в МЧС Москвы, была заявка о возгорании на территории парка, но какого именно, не уточнили. Подразделения прибыли на место, обнаружили очаг возгорания, и в 20:55 он был локализован.
Сведений о пострадавших не было, что именно горело и по каким причинам, пока не установлено. Выясняется.