В московской школе рассказали о реакции на сообщение о стрельбе

Руководство школы № 1260 «Воробьевы горы» в Москве закрыло территорию образовательного учреждения после получения сигнала о стрелке 13 октября. Обучение школьников не прекратили, сообщило издание «Подъем». со ссылкой на ГБПОУ «Воробьевы горы».

Информацию о проведении оперативно-разыскных мероприятий неподалеку от школы руководство учреждения получило около 14 часов дня. На тот момент в школе еще проходили занятия.

«Все входы и выходы из здания были перекрыты, усилен режим охраны сотрудниками службы безопасности нашей организации. Образовательный процесс продолжился», — рассказали в ГБПОУ «Воробьевы горы».

После завершения мероприятий, проводимых правоохранителями, здание школы открыли, а детей передали их родителям. Изначально же в школе не слышали звуков стрельбы, но получили информацию от экстренных служб.

Полицейские задержали парня, вооруженного страйкбольным ружьем. По предварительной информации, он пробрался на территорию заброшенной больницы, чтобы пострелять.

У 15-летнего молодого человека изъяли оружие, а самого его доставили в отдел полиции. Идет проверка.