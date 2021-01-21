Сиделка зарезала пенсионерку в московской квартире

В Москве пенсионерка погибла от рук сиделки. Пожилой женщине перерезали горло, рассказал «360» источник в правоохранительных органах. До приезда скорой она не дожила.

На беззащитную бабушку накинулись в квартире на Угловом переулке. На месте происшествия уже работают полицейские.

По данным Telegram-канала 112, жертвой сиделки стала жительница столицы 1938 года рождения. Она скончалась до приезда скорой помощи.

Подозреваемую в нападении удалось задержать. Предположительно, она приезжая. Почему девушка решилась на подобный поступок, не уточняется. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.