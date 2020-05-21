В московской больнице взорвался баллон с хлором

На северо-западе Москвы около здания Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова взорвался баллон с хлором, сообщил источник «360». Информации о пострадавших не поступало.

Территория оцеплена, там работают сотрудники экстренных служб.

Инцидент произошел около одного из зданий медицинского центра на улица Приорова.

«На расстоянии 10 метров от здания произошла разгерметизация 40-литрового баллона с хлором, сейчас территория оцеплена, работают службы», — рассказал собеседник телеканала.

«Службы Мосводоканала смыли остатки вещества и покинули территорию. В результате инцидента никто не пострадал», — сообщил корреспондент «360» с места событий.

Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова — крупная ортопедическая клиника в Северном административном округе столицы. Включает круглосуточный травмпункт и бригады скорой травматологической помощи.