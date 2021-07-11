В МЧС заявили о стабилизации ситуации с лесными пожарами в Челябинской области

Ситуация с лесными пожарами в Челябинской области стабилизировалась. В пострадавших от огня районах региона 11 июля пройдут сильные дожди. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

«В Челябинской области обстановку с природными пожарами удалось стабилизировать. <…> В тушении задействована авиация — самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8», — приводит агентство текст сообщения спасательного ведомства.

По данным МЧС, огонь удалось остановить на общей площади 14 тысяч гектаров в Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах локализовали пожары на общей площади 14 тысяч гектаров. Очагов открытого горения здесь нет, спасатели объезжают весь периметр пожара. В ликвидации ЧС участвуют 796 человек и 168 единиц техники.

Накануне региональные власти сообщили, что от лесных пожаров в Челябинской области пострадали 18 человек. Люди жалуются на стресс, давление и воспаление глаз из-за дыма.