В массовом ДТП в Удмуртии пострадали 10 человек

Два грузовика и две легковушки столкнулись на 70-м километре трассы М-7 «Волга» в Можгинской районе в Удмуртии. Пострадали 10 человек.

«В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили 10 человек, в том числе трое детей. Двое участников дорожного движения от госпитализации отказались. Остальные восемь человек были доставлены в районную больницу», - в Можгинской районе в Удмуртии.

В аварию попали легковушки Renault Duster и Chevrolet Avеол, грузовик Volvo и молоковоз КамАЗ. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить причину ДТА, Информации о состоянии получивших травмы пока не.