В машине Ефремова не обнаружили пассажиров

«Установлено, что машиной управлял Ефремов, пассажиров не было. Это подтверждается в том числе камерами видеонаблюдения и показаниями свидетелей», — заявил собеседник агентства.

Ранее адвокат Ефресмова Эльман Пашаев намекнул, что актер мог и вовсе не находиться за рулем.

«На вопрос, был ли он за рулем, я отвечать не буду», — сказал защитник в эфире «России 1», отметив, что в машине Ефремова могли находиться и «десять человек», и он один.

Сам артист не отрицал, что сел за руль пьяным. Обстоятельства аварии он не запомнил. ДТП произошло 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречку Садового кольца и столкнулся с грузовой «Газелью». Водитель грузовика Сергей Захаров погиб.

Адвокат семьи погибшего Александр Добровинский считает, что защита Ефремова может найти «какого-нибудь человека без определенного места жительства», который согласился за вознаграждение признать, что был за рулем вместо Ефремова.