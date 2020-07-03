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    03 июля 2020, 23:59

    В машине Ефремова не обнаружили пассажиров

    Кирилл Фролов

    Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, в момент аварии был в машине один. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
    В машине Ефремова не обнаружили пассажиров

    «Установлено, что машиной управлял Ефремов, пассажиров не было. Это подтверждается в том числе камерами видеонаблюдения и показаниями свидетелей», — заявил собеседник агентства.

    Ранее адвокат Ефресмова Эльман Пашаев намекнул, что актер мог и вовсе не находиться за рулем.

    «На вопрос, был ли он за рулем, я отвечать не буду», — сказал защитник в эфире «России 1», отметив, что в машине Ефремова могли находиться и «десять человек», и он один.

    Сам артист не отрицал, что сел за руль пьяным. Обстоятельства аварии он не запомнил. ДТП произошло 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречку Садового кольца и столкнулся с грузовой «Газелью». Водитель грузовика Сергей Захаров погиб.

    Адвокат семьи погибшего Александр Добровинский считает, что защита Ефремова может найти «какого-нибудь человека без определенного места жительства», который согласился за вознаграждение признать, что был за рулем вместо Ефремова.