    02 февраля 2020, 23:11

    В Лондоне произошел теракт

    Наталья Жуковская

    Неизвестный мужчина совершил нападение на юге Лондона. Полиция считает, что атака была связана с исламистами. У нападавшего мужчины обнаружен муляж бомбы, сообщило агентство Reuters.
    В Лондоне произошел теракт

    Предполагаемый террорист был застрелен полицией. По предварительным данным трое пострадали от ножевых ранений.

    «Было обнаружено устройство, привязанное к телу подозреваемого», — рассказала представитель полиции Люси Д’Орси.

    Она подчеркнула, что устройство было ненастоящим, а этот инцидент «объявлен террористическим актом и связан с исламизмом».

    По словам полицейских, один из пострадавших от ножевых ранений был госпитализирован с опасными для жизни ранами. ЧП произошло примерно в 14.00 в воскресенье (17.00 по московскому времени) в жилом районе Лондона.

    «Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Мы инфоромировали его семью. Еще одному человеку с мелкими травмами помогли на месте. Третий пострадавший был доставлен в больницу. Их жизни ничего не угрожает», — сказано в сообщении.

    На видео попал вероятный момент ликвидации преступника.

    Лондонский террорист пару дней назад вышел из тюрьмы, где отбывал срок за терроризм, сообщил Telegraph.