В Лондоне произошел теракт

Предполагаемый террорист был застрелен полицией. По предварительным данным трое пострадали от ножевых ранений.

«Было обнаружено устройство, привязанное к телу подозреваемого», — рассказала представитель полиции Люси Д’Орси.

Она подчеркнула, что устройство было ненастоящим, а этот инцидент «объявлен террористическим актом и связан с исламизмом».

По словам полицейских, один из пострадавших от ножевых ранений был госпитализирован с опасными для жизни ранами. ЧП произошло примерно в 14.00 в воскресенье (17.00 по московскому времени) в жилом районе Лондона.

«Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Мы инфоромировали его семью. Еще одному человеку с мелкими травмами помогли на месте. Третий пострадавший был доставлен в больницу. Их жизни ничего не угрожает», — сказано в сообщении.

На видео попал вероятный момент ликвидации преступника.

Лондонский террорист пару дней назад вышел из тюрьмы, где отбывал срок за терроризм, сообщил Telegraph.