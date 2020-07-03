«В любом случае вина Ефремова есть». Адвокат семьи Захарова заявил, что будет добиваться правды

Вина Михаила Ефремова в ДТП 8 июня есть, и она неоспорима. Есть доказательства и факт того, что артист сел пьяным за руль. Об этом «360» заявил адвокат сына погибшего в аварии Сергей Аверцев.

«С уверенностью могу сказать одно — в любом случае вина Михаила Ефремова есть, что бы кто ни говорил. Факт того, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, установлен, и от него никуда не деться. И то, что этот поступок повлек смерть человека, — от этого тоже никуда не деться», — рассказал Аверцев.

Он уточнил, что еще не ознакомился досконально с заявлением адвоката Ефремова, но в любом случае потерпевшая сторона «будет добиваться правды».

Накануне адвокат Ефремова сделал громкое заявление. Эльман Пашаев сообщил, что его подзащитный не считает себя виновным. От подробных объяснений он отказался.

Сам артист по-прежнему находится под домашним арестом до 8 августа.

8 июня Ефремов устроил ДТП на Садовом кольце, в котором погиб водитель из Рязанской области Сергей Захаров.