Смертельное ДТП произошло в Любинском районе

Смертельное ДТП произошло на автодороге Омск-Тюмень. Авария произошла в понедельник, 6 сентября, в Любинском районе Омской области. Об этом сообщил сайт «Город55» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Пьяный водитель Volkswagen Touareg двигался по трассе Тюмень — Омск со стороны Омска. Автомобилист выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes. За его рулем находился 71-летний мужчина. Пенсионер погиб на месте от полученных травм.

О состоянии виновника ДТП информации не поступало. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося, передал сайт kp.ru.