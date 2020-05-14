В Ленобласти загорелся магазин на площади 500 кв. м.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу примерно в девять вечера 14 мая. В здании бывшего магазина на улице Воскова в Гатчине начала гореть крыша, огонь попал внутрь дома.

Информация о пострадавших пока уточняется. На месте работают 14 пожарных из местных частей и пять единиц техники. Возгорание удалось локализовать, однако внутри магазин полностью выгорел.

Ранее сообщалось, что житель Костромской области был арестован за то, что сжег ювелирный завод, на котором работал. Этим он пытался скрыть недостачу.