В квартире петербуржского наркоторговца обнаружили более 2 килограммов наркотиков

Наркоторговца из Петербурга поймали на набережной канала Грибоедова. Неработающий 30-летний мужчина южной наружности часто ходил по клубам города и сбывал там незаконные вещества, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

При обыске в его автомобиле Mazda обнаружили три пакета с мефедроном, которые в общей сумме весили около трех грамм. Обыск дома окончился более солидной находкой: там обнаружили более двух килограммов наркотиков разного происхождения. Экспертиза показала, что частично там также находился мефедрон, добавили в ИА «Невские новости».