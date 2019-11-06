В квартире московского инвалида обрушился потолок
На севере Москвы в квартире инвалида частично обрушился потолок. Столичный главк СК начал доследственную проверку. В МЧС сообщили «360», что обрушение произошло во время ремонта.
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«По факту [происшествия] прибыли, помощь никакая не требуется. Было проведение ремонтных работ», — сказал собеседник «360».
Инцидент произошел в трехэтажном доме на Кронштадтском бульваре, уточнили в СК. По словам соседей, ремонт кровли дома велся с лета этого года.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
Сегодня же стало известно об обрушении в Ярославской области. Там в ветхом многоквартирном доме деревянные перекрытия рухнули в квартиру семьи с тремя детьми. Строительный мусор некоторое время удерживал натяжной потолок. Никто не пострадал. До этого жильцы дома неоднократно жаловались на сырые стены.