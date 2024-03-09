Происшествия 09 марта 2024, 02:26 В Курской области ввели режим ракетной опасности Старовойт: в Курской области объявили режим ракетной опасности Unsplash

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Режим ракетной опасности ввели в Курской области. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — напомнил правила безопасности губернатор.

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В следующей публикации Старовойт заявил, что в небе над Курском работает система противовоздушной обороны.

Днем 8 марта украинские военные сбросили взрывчатку на сельхозпредприятие в поселке Маслова Пристань Шебекинского городского округа Белгородской области. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, боеприпас попал в одно из помещений, из-за взрыва кровля получила повреждения. На место событий оперативно отправились сотрудники экстренных служб.