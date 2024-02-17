17 февраля 2024, 00:29
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили о ракетной опасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — написал он.
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До этого Старовойт сообщил, что пожарные бригады ликвидировали под Курском открытое горение на нефтебазе, атакованной украинским беспилотником.
ВСУ атаковали энергетический объект в ночь на 15 февраля. В результате загорелись три топливных резервуара, но никто из персонала нефтебазы не пострадал.
Украинские боевики пытались атаковать также Губкинскую нефтебазу в Белгородской области. БПЛА самолетного типа сбили, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали.
Вечером в пятницу, 16 февраля, система оповещения о ракетной опасности сработала в Белгородской области. Мэрия предупредила об этом жителей Белгорода и Белгородского района, а также Губкинского и Старооскольского городских округов.
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