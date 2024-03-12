Происшествия 12 марта 2024, 01:32 В Курской области объявили ракетную опасность Старовойт: в Курской области объявили ракетную опасность, жителям нужно укрыться РИА «Новости»

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В Курской области объявили ракетную опасность, жителей призвали спуститься в укрытия. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — предупредил глава региона.

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Старовойт добавил, что при нахождении на улице следует зайти в ближайшее здание или найти другое подходящее укрытие.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ликвидации двух украинских дронов над Почепским и Клинцовским районами.

Ранее губернатор Курской области сообщил о смерти жителя села Гончаровка в Суджанском районе, пострадавшем в результате обстрела со стороны ВСУ. Врачи боролись за жизнь раненого мужчины до последнего, добавил Старовойт.

В конце прошлой недели украинские боевики атаковали тремя беспилотниками поселок Горьковский в Белгородской области. Два дрона сбили в воздухе, а третий влетел в частный жилой дом.