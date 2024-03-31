Происшествия 31 марта 2024, 00:53 В Курской области объявили опасность воздушной атаки РИА «Новости»

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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал глава региона.

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В субботу, 30 марта, силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Об этом сообщили в российском Минобороны. Кроме того, жители трех населенных пунктов региона остались без света в результате обстрела ВСУ линии электропередач в хуторе Михине Шебекинского городского округа. А в Белгородском селе Тишанка дрон ВСУ повредил и нфраструктурный объект связи.