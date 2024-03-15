Происшествия 15 марта 2024, 23:26 В Курской области объявили опасность атаки БПЛА РИА «Новости»

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Опасность атаки беспилотников объявили в Курской области. Средства пво привели привели в боеготовность, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«Будьте бдительны. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

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Накануне днем украинские военные обстреляли поселок Теткино и село Пригородняя Слободка в Курской области. Среди местных жителей пострадавши нет.

Днем ранее, 13 марта, Теткино также атаковали украинских националистов. Местный житель получил ранение, его госпитализировали с контузией.

Ранее стало известно, что в Курске школьников с 13 по 15 марта отправили на дистанционное обучение. В детских садах организовали дежурные группы для родителей, которые не могут оставить детей дома.