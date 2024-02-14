Происшествия 14 февраля 2024, 01:13 В Курской области объявили о ракетной опасности Губернатор Старовойт: в Курской области объявили ракетную тревогу РИА «Новости»

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В Курской области запустили систему оповещения о ракетной опасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

«Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — написал губернатор.

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Глава региона призвал людей, которые находятся на улице, зайти в ближайшее здание, спуститься в подземный переход или паркинг.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа над территорией Клинцовского района. По его словам, пострадавших и разрушений не было.

До этого российское Минобороны отчиталось, что системы противовоздушной обороны уничтожили четыре дрона ВСУ над Белгородской и Брянской областями. Украинские БПЛА атаковали приграничные регионы утром 13 февраля.