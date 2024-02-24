Происшествия 24 февраля 2024, 05:27 В Курске отменили ракетную опасность Губернатор Старовойт объявил об отмене ракетной тревоги в Курске РИА «Новости»

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Ракетную опасность в Курске и Курском районе отменили. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Внимание! Отбой ракетной опасности», — написал губернатор.

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Сигнал тревоги запустили накануне, 23 февраля, около 23:20. Старовойт призвал жителей региона перейти в помещения без окон со сплошными стенами. Тем, кто оказался в это время на улице, рекомендовали укрыться в ближайших зданиях, подземных переходах или паркингах.

Спустя час глава Курской области сообщил, что в регионе работают силы ПВО и призвал жителей сохранять спокойствие.

По данным Минобороны РФ, около 00:15 российские военные пресекли в области террористическую атаку c применением БПЛА. Дрон сбили дежурными средствами противовоздушной обороны.