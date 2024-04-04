04 апреля 2024, 21:35
В Курске начался пожар после падения обломков сбитого беспилотника
Старовойт: пожар начался в Курске в районе рынка после падения обломков БПЛА
После падения обломков сбитого системами ПВО беспилотника в Курске начался пожар в районе Центрального рынка. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
На место возгорания выехали оперативные службы. Губернатор предупредил об опасности приближения к обломкам.
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«Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред», — написал глава области.
Ранее Старовойт предупредил о ракетной опасности в Курске. Он сообщил, что в городе работают системы ПВО.
Около 20:30 по московскому времени российские силы ПВО сбили беспилотник над территорией Белгородской области. Атаку пытались осуществить при помощи БПЛА самолетного типа.
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