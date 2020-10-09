В крови упавших в обморок на линейке в Великих Луках школьников не нашли токсинов

Псковские власти озвучили окончательные результаты экспертизы крови детей, которые попали в больницу с линейки в школе № 7 Великих Лук. Токсинов специалисты не нашли.

Полученные данные привел в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Тщательная экспертиза крови показала полное отсутствие токсинов, отравляющих и химических веществ», — написал глава региона.

По его словам, не обнаружены даже следы никотина.

Специалисты продолжат проверку до тех пор, пока не выяснят точную причину случившегося. Детей из больницы, добавил Ведерников, выписали в четверг. Их здоровью ничто не угрожает.

Руководство школы ранее заявило, что в обморок дети не падали и до машины скорой дошли самостоятельно. Учащаяся великолукского учебного заведения, наоборот, рассказала, как одного мальчика несли на руках.

Плохое самочувствие школьников на торжественной линейке городские власти также объяснили стечением обстоятельств. Обмороки могли случиться из-за «торжественности момента».