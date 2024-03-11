Происшествия 11 марта 2024, 13:11 В Кремле заявили о росте активности ВСУ и попыток применять дроны для атак Песков: фиксируем повышенную активность ВСУ, наши военные и ПВО работают РИА «Новости»

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Со стороны ВСУ наблюдается рост попыток атаковать беспилотниками территории регионов России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российские военные и средства ПВО с этим справляются, сообщило РИА «Новости».

«Да, действительно, повышенная активность. Работают средства ПВО, наши военные», — сказал пресс-секретарь президента России на традиционном брифинге.

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По словам Пескова, с точки зрения военной обстановки и в контексте продолжения СВО вопросы на эту тему журналистам надо адресовать Минобороны.

Утром 11 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал об обстреле ВСУ села Гончаровка в Суджанском районе. В результате погиб один местный житель. У еще одной жительницы диагностировали контузию. Кроме того, осколки снарядов ВСУ повредили дом и автомобиль.

В минувшее воскресенье, 10 марта, украинские военные атаковали населенные пункты Белгородской области тремя дронами-камикадзе.

В начале месяца беспилотник влетел в многоквартирный дом на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге.

Это ЧП произошло рано утром 2 марта, в результате никто не погиб, но помощь медиков потребовалась нескольким жильцам. В тот же день вечером беспилотник сбили над Финским заливом. Об этом сообщал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.