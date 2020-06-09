В Кремле назвали смертельное ДТП с пьяным Ефремовым «чудовищным случаем»

Когда смертельную аварию устраивает пьяный, не имеет значения, кто он такой. То, что произошло на Смоленской площади, — это чудовищный случай. Худшее в этой ситуации, что погиб человек. Таким мнением с журналистами поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель — и неважно, кто он, — устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Главу президентской пресс-службы спросили, нужно ли лишить Ефремова после случившегося всех званий и регалий, как это предложил депутат Виталий Милонов. Песков ответил, что Кремле об этом вообще не думают.

8 июня актер Михаил Ефремов напился, сел за руль своего внедорожника и в центре Москвы на полной скорости влетел в фургон, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Он приехал в столицу на заработки в период кризиса. Захаров получил тяжелые травмы и умер через несколько часов после ДТП в реанимации.

Против Ефремова возбудили уголовное дело и, пока Захаров был жив, отправили домой под подписку о невыезде. Когда пострадавший в аварии умер, статью переквалифицировали на более тяжкую. Теперь заслуженному артисту России грозит 12 лет лишения свободы.