14 февраля 2024, 19:22
В Красногорске водитель маршрутки напал на подростка из-за оплаты проезда
СК проверит информацию о нападении водителя маршрутки на юношу в Красногорске
Водитель маршрутки напал на подростка из-за оплаты проезда. Конфликт произошел в Красногорске. Кадры с места происшествия появились в распоряжении «360».
Юноша утром сел в маршрутку 1282к, пытался оплатить проезд картой «Стрелка», но платеж не проходил. После этого водитель стал в агрессивной форме требовать у него наличные или банковскую карту.
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Когда мужчина увидел, что все происходящее снимают на камеру, пустил в ход кулаки и напал на несовершеннолетнего. Драку успели вовремя разнять другие пассажиры.
В ГСУ СК России по Московской области сообщили, что организовали проверку после появления в СМИ информации о потасовке в маршрутке. Правоохранители установят обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.
Похожий случай ранее произошел в Нижнем Тагиле. Водитель маршрутки напал на девочку-подростка и вышвырнул ее из автобуса.
Красногорск
Москва
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