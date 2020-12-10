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    10 декабря 2020, 21:46

    Пожар в лаборатории ФМБА в Красногорске локализовали

    Анатолий Минкин

    Сотрудники МЧС локализовали пожар в здании лаборатории Научного центра биомедицинских технологий ФМБА в Красногорске. Площадь распространения огня составила 200 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

    На опубликованных кадрах видно, что огонь уже охватил кровлю. По сообщениям источника, крыша в здании рухнула.

    Пожар начался на первом этаже. Здание лаборатории стоит отдельно от остальных, поэтому угрозы, что пламя перекинется на другие постройки не было.

    По предварительным данным, никто в результате пожара не пострадал. Возгорание произошло, когда в помещении уже никого не было.

    На месте продолжают работать 63 человека и 18 единиц техники.