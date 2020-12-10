10 декабря 2020, 21:46
Пожар в лаборатории ФМБА в Красногорске локализовали
Сотрудники МЧС локализовали пожар в здании лаборатории Научного центра биомедицинских технологий ФМБА в Красногорске. Площадь распространения огня составила 200 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
На опубликованных кадрах видно, что огонь уже охватил кровлю. По сообщениям источника, крыша в здании рухнула.
Пожар начался на первом этаже. Здание лаборатории стоит отдельно от остальных, поэтому угрозы, что пламя перекинется на другие постройки не было.
По предварительным данным, никто в результате пожара не пострадал. Возгорание произошло, когда в помещении уже никого не было.
На месте продолжают работать 63 человека и 18 единиц техники.