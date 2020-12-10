Пожар в лаборатории ФМБА в Красногорске локализовали

На опубликованных кадрах видно, что огонь уже охватил кровлю. По сообщениям источника, крыша в здании рухнула.

Пожар начался на первом этаже. Здание лаборатории стоит отдельно от остальных, поэтому угрозы, что пламя перекинется на другие постройки не было.

По предварительным данным, никто в результате пожара не пострадал. Возгорание произошло, когда в помещении уже никого не было.

На месте продолжают работать 63 человека и 18 единиц техники.