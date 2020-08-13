В Краснодаре вспыхнул крупный пожар на «Сенном рынке». Видео

В центре Краснодара произошло возгорание на территории самого известного в крае «Сенного рынка». Пожар начался около центрального входа, затем распространился дальше.

Пожар начался у центрального входа и сейчас распространяется дальше. Как сообщил интернет-портал «Россия. Кубань», официального комментария ГУ МЧС России по Краснодарскому краю пока нет.

Подписчики паблика «ЧП Краснодар» сообщили, что пожарные приехали быстро, и не дали огню распространиться. Выгорели только ряды, на купол крытого рынка пламя перекинуться не успело.