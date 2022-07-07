Записку с просьбой о помощи нашел москвич в коробке с мебелью

Покупка стеллажа отечественного производства обернулась для жителя Москвы странной находкой. В коробке с мебелью он нашел записку с рисунком. Автор послания сообщил, что ему нужна помощь, так как его держат в заложниках. Об этом сообщил Telegram-канал Baza, опубликовавший снимки записки и коробки.

Записку подписал некий Иван. Рисунок представляет собой некое существо, привязанное цепью. Производителем стеллажа оказалась фабрика «Воткинской промышленной компании» из Удмуртии.

В республиканском главке МВД в беседе с РИА «Новости» сообщили, что в данный момент проводят проверку по опубликованной информации о записке в коробке с мебелью.