Эксклюзив 14 июля 2023, 09:50 «В комнате начали биться стекла». Сильный пожар произошел в многоэтажке Раменского Жительница Раменского сообщила о сильном пожаре в квартире на Коммунистической улице

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Утром 14 июля пожар случился в одном из жилых домов Раменского городского округа Подмосковья. Об этом «360» сообщила местная жительница, которая стала очевидицей происшествия.

«Идя на остановку, я увидела сначала дым, подумала, что мусорка горит. Это было в 07:33. Потом поняла, что горит квартира. Это уже было 07:35», — рассказала женщина.

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Она позвонила в экстренные службы и сообщила о случившемся.

«Когда в комнате начали биться стекла, огонь стал переходить на балкон», — уточнила собеседница «360».

Телеканал «360»

«360» связался с пресс-службой МЧС по региону, там подтвердили информацию о пожаре. Он произошел в доме № 3а на Коммунистической улице.

«Сообщение поступило в 07:35, в 08:20 — полная ликвидация на площади 15 квадратных метров», — уточнил представитель ведомства.

По его словам, обошлось без пострадавших. Все причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняют.