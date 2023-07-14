14 июля 2023, 09:50
«В комнате начали биться стекла». Сильный пожар произошел в многоэтажке Раменского
Жительница Раменского сообщила о сильном пожаре в квартире на Коммунистической улице
Утром 14 июля пожар случился в одном из жилых домов Раменского городского округа Подмосковья. Об этом «360» сообщила местная жительница, которая стала очевидицей происшествия.
«Идя на остановку, я увидела сначала дым, подумала, что мусорка горит. Это было в 07:33. Потом поняла, что горит квартира. Это уже было 07:35», — рассказала женщина.
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Она позвонила в экстренные службы и сообщила о случившемся.
«Когда в комнате начали биться стекла, огонь стал переходить на балкон», — уточнила собеседница «360».
«360» связался с пресс-службой МЧС по региону, там подтвердили информацию о пожаре. Он произошел в доме № 3а на Коммунистической улице.
«Сообщение поступило в 07:35, в 08:20 — полная ликвидация на площади 15 квадратных метров», — уточнил представитель ведомства.
По его словам, обошлось без пострадавших. Все причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняют.
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