Последствия разгерметизации в Коммунарке ликвидированы

Работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии рядом с временным сооружением на территории временного госпиталя в Коммунарке завершены. В новом блоке не было пациентов и персонала больницы, инцидент для них опасности не представлял.

Как сказано в официальном сообщении Департамента здравоохранения Москвы, во временном помещении проводились пусконаладочные работы.

«Все пациенты, размещенные в соседних блоках госпиталя, уже переведены в рядом стоящие сооружения, не связанные с тем, в котором произошла разгерметизация. Угрозы для жизни и здоровья пациентов и персонала нет. Пострадавших также нет. Состояние каждого пациента находится на контроле главного врача», — сказано в тексте заявления.

Несколькими часами ранее стало известно о взрыве кислородной магистрали, произошедшем в строящемся корпусе больницы. О пострадавших не сообщалось.