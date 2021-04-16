Тульский детский сад оказался в кольце огня. Видео

В Тульской области из-за пала сухой травы чуть не сгорел детский сад. Пламя подобралось к дошкольному учреждению совсем близко, но на строения благодаря пожарным не перекинулось.

Пожары 15 апреля полыхали под Новомосковском, сообщил сайт «Новомосковская правда». Огонь был совсем рядом с населенными пунктами.

Горело и рядом с новым детским садом по улице Космонавтов. Огненное кольцо и работу пожарных очевидцы сняли на видео. Пламя на территорию садика не пустили.

В Тульской области с 16 апреля вводится особый противопожарный режим, который предполагает ряд ограничений. Въезд в леса ограничат, поджигать сухую траву запретят, как и разведение костров и сжигание мусора.

Местные власти поручили перевести привлекаемые к тушению пожаров силы в режим повышенной готовности. Указания получили в министерстве природных ресурсов и экологии, а также отвечающем за сельское хозяйство в регионе ведомстве.