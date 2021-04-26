Башня мукомольного завода загорелась в Кинешме. Видео

Пожар начался в самом высоком здании бывшего мукомольного производства в городе Кинешма Ивановской области. Местные жители в социальных сетях опубликовали видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что из высокого здания идет густой темный дым.

Как сообщил местный информационный портал «Кинешемец.RU», на место прибыли несколько пожарных расчетов, которые продолжают тушить пламя. Работу спасателей осложняет высота здания. По предварительным данным, там располагался элеватор — место сушки и хранения зерна.

По данным журналистов, на помощь пожарным из Кинешмы прибыли их коллеги из Наволок. Региональный главк МЧС пока никак не прокомментировал сообщения о возгорании.