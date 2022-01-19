В Киеве обстреляли редакцию телеведущего Дмитрия Гордона

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в Киеве обстреляли окно редакции его интернет-издания. Он считает, что причиной стала его деятельность. Телеведущий показал на видео последствия обстрела и добавил, что уже вызвал полицию.

«Друзья, говорить правду в стране, где за свободу слова нужно сражаться, очень непросто. Но я это делаю, я постоянно говорю то, что думаю, — говорю правду. Но многим это не нравится», — отметил журналист.

Он подчеркнул, что преступление, скорее всего, будет раскрыто, потому что «везде висят камеры».

Ранее Дмитрий Гордон по-настоящему удивил своих зрителей. На этот раз он взял интервью у своего среднего сына Дмитрия Гордона. В аннотации к выпуску говорится, что молодой человек постоянно живет в Лос-Анджелесе и занимается написанием музыки для американских звезд и голливудских фильмов. Количество мемов зашкалило.