Москвичи сбросили Mercedes Gelandewagen с вертолета в Карелии. Видео

Москвичи нашли способ поразвлечься в Карелии: они арендовали вертолет и сбросили из него внедорожник Mercedes Gelandewagen. Видео падения автомобиля оказалось в соцсетях.

В объектив камеры попал вертолет Ми-8. Он нес иномарку, прикрепленной на тросе, и в какой-то момент скинул Gelandewagen вниз.

По информации местного издания «Столица на Онего», двое жителей столицы заплатили за 20 минут полета 250 тысяч рублей.

Москвичи приехали в аэропорт Пески, представились блогерами и заключили договор от имени неизвестной организации. К тросу был прикреплен автомобиль Mercedes-Benz G-класс 1995 года выпуска.

«Вертолет поднялся на высоту 300 метров, отлетел немного в сторону и сбросил автомобиль вниз», — рассказал представитель аэропорта. Он уточнил, что транспортное средство полетело на площадку воздушной гавани — на ней раньше проходил фестиваль «Воздух», это не взлетная полоса.

Позже трактор, услуги которого тоже, уверяют в аэропорту, оплатили москвичи, увез на металлолом остатки разбитого Mercedes-Benz.

В Песках подчеркнули, что подобный случай для Карелии беспрецедентный.

Российский многоцелевой вертолет Ми-8 разработали в ОКБ имени М. Л. Миля еще в начале 1960-х годов. Машина является самым массовым двухдвигательным вертолетом в мире и включена в список самых массовых вертолетов в истории авиации.