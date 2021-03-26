Один человек погиб при крушении Ка-32 над заливом в Калининградской области

На борту Ка-32, который потерпел крушение над акваторией Куршского залива, было три человека. Вертолет рухнул в пяти километрах от берега. После катастрофы СК на транспорте начал проверку.

Командир воздушного судна выжил, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России, не нуждается в медицинской помощи.

«Один член экипажа госпитализирован, к сожалению, один погиб», — добавили в ведомстве.

Экипаж Ка-32 выполнял плановый тренировочный полет, во время которого связь с вертолетом пропала. Информация о падении воздушного судна в акватории Куршского залива поступила по системе 112.

Вертолет упал в пяти километрах от берега поселка Головкино Полесского района, уточнили в пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте СК РФ. Следователи организовали проверку по признакам преступления по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

«На борту находились три человека. Погиб бортмеханик — извлекли из воды, командир воздушного судна и второй пилот спасены — госпитализированы», — привели в СК отличные от информации МЧС данные.

Организован оперативный штаб. Расследованием авиационного происшествия займется комиссия. Ей предстоит решить вопрос с подъемом и эвакуацией воздушного судна. На месте работают более 50 человек и свыше 10 единиц спасательной техники.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.