В кафе в Улан-Удэ взорвался газ. Есть пострадавшие

Взрыв бытового газа и пожар произошли в одном из кафе Улан-Удэ. Есть пострадавшие. По предварительным сведениям, работники кафе пытались отремонтировать газовый баллон, но неудачно. На место оперативно прибыли спасатели и эксперты. МЧС и следователи СК начали проверку.

Источник фото: Следственный комитет

Сообщение о загорании в кафе по улице Ленина в Улан-Удэ поступило спасателям в 08:41. Пожарные были на месте уже через две минуты. За то время, пока они двигались на место происшествия, в кафе взорвался баллон с бытовым газом. Взрывом выбило внутренние перегородки, остекление, входную дверь.

«Спасатели ликвидировали возгорание на площади в два квадратных метра», — рассказал начальник пожарно-спасательной части № 1 «1-ОФПС по Республике Бурятия» Баир Александров.

Обстоятельства и причины пожара предстоит уточнить. Есть сведения о семи пострадавших. Они переданы медикам оперативно прибывшей на место скорой помощи. Еще пять человек самостоятельно обратились за медицинской помощью. Госпитализация никому из них не понадобилась.

В Следственном комитете между тем подтвердили, в кафе произошел взрыв с последующим возгоранием. В заведении в это время был только персонал.

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«В результате взрыва и пожара пострадали семеро работников кафе, которые госпитализированы в лечебные учреждения. Один из пострадавших находится в состоянии комы», — добавили следователи.

Как уже выяснили правоохранители, утром 26 октября в кафе пришли повара, которые принялись готовить завтрак к открытию общепита. Они почувствовали запах газа на кухне и попытались самостоятельно устранить утечку газа из газового баллона. Ремонт закончился неудачей, и когда концентрация газовоздушной смеси на кухне достигла предела, произошел взрыв.