09 ноября 2021, 21:34
Пилот самолета прервал маршрут в Иркутской области
Возможная поломка послужила причиной возвращения самолета в аэропорт Иркутской области
Самолет, вылетевший из аэропорта Иркутска, прекратил рейс и вернулся назад. Причиной возвращения послужило срабатывание индикатора неуборки стойки шасси. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Посада самолета прошла удачно. На данный момент сотрудники органов организовали доследственную проверку.
«В ходе полета в связи со срабатыванием индикатора неуборки передней стойки шасси экипажем было принято решение о возврате воздушного судна на аэродром вылета», — заявили в ведомстве.