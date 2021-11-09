Пилот самолета прервал маршрут в Иркутской области

Самолет, вылетевший из аэропорта Иркутска, прекратил рейс и вернулся назад. Причиной возвращения послужило срабатывание индикатора неуборки стойки шасси. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Посада самолета прошла удачно. На данный момент сотрудники органов организовали доследственную проверку.

«В ходе полета в связи со срабатыванием индикатора неуборки передней стойки шасси экипажем было принято решение о возврате воздушного судна на аэродром вылета», — заявили в ведомстве.