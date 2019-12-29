В Химках обнаружили тела двух погибших подростков

В городском округе Химки были найдены тела двоих подростков девятнадцати и четырнадцати лет, сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Трупы обнаружены в одной их квартир дома на 1-й Лесной улице. Обстоятельства смерти на данный момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, что ночью 28 декабря был найден труп 27-летней девушки одном из отелей в центре столицы. Она была пристегнута наручниками для ролевых игр к изголовью кровати, однако на ее теле не было обнаружено никаких следов, указывающих на насильственную смерть.

Известно, что погибшая сама забронировала отель на сутки. Обстоятельства ее смерти выясняет Следственный комитет