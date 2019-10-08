  • В Харькове полиция проверит 53 объекта по сообщению о минировании

    08 октября 2019, 20:58

    Ирина Нагайникова

    Полиция Харькова проверит аэропорт, больницы, вокзалы, вуз, торговые центры и жилые дома, сообщило ИА Nation news со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции Украины.

    Сегодня, 8 октября, на электронную почту полиции пришло письмо с сообщением о минировании аэропорта, семи больниц, 21 торгово-развлекательного центра, 21 жилого дома, вуза, железнодорожного и автовокзалов.

    Взрывотехники, следственно-оперативные группы и кинологи отправились по указанным адресам. Проводится проверка помещений и близлежащих территорий.