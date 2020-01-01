    01 января 2020, 12:19

    В Хабаровском крае подтопило дома

    Алексей Сахаров

    В результате нагонной волны подтопило 15 жилых домов в Охотском районе Хабаровского края. Ведется работа по ликвидации последствий стихии. Об этом сообщили в МЧС края.

    Как рассказали в МЧС, в 16:00 по местному времени в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю сообщили, что в результате нагонной волны произошло подтопление территорий. Подтопило три населенных пункта в Охотском районе.

    Как позже уточнили спасатели, в поселке Морском в зоне подтопления оказались 15 частных жилых домов, в которых живут до 30 человек. Также подтопило 27 придомовых территории.

    Администрация Охотского района ввела режим чрезвычайной ситуации. Для временного размещение жителей потопленных домов в райцентре устроили пункт временного размещения. Коммунальные службы занимаются расчисткой дороги.

    Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.