В Хабаровском крае подтопило дома

Как рассказали в МЧС, в 16:00 по местному времени в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю сообщили, что в результате нагонной волны произошло подтопление территорий. Подтопило три населенных пункта в Охотском районе.

Как позже уточнили спасатели, в поселке Морском в зоне подтопления оказались 15 частных жилых домов, в которых живут до 30 человек. Также подтопило 27 придомовых территории.

Администрация Охотского района ввела режим чрезвычайной ситуации. Для временного размещение жителей потопленных домов в райцентре устроили пункт временного размещения. Коммунальные службы занимаются расчисткой дороги.

Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.