Грузовик снес иномарку в Гусь-Хрустальном

Серьезное ДТП произошло сегодня, 7 июля, в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Там грузовик раздавил внедорожник. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД по Владимирской области.

Авария случилась на 380 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо». Водитель грузовика Scania пытался повернуть, однако не справился с управлением. В результате он раздавил ехавший по встречной полосе внедорожник Niva. Оба автомобиля слетели в кювет.

Водитель легковушки погиб на месте происшествия. Его пассажирку доставили в медицинское учреждение.