Жительница Пскова сгорела заживо в гостях в Ленобласти

Крупный пожар произошел в деревне Сяберо в Лужском районе Ленинградской области. Возгорание началось ночью, 23-го августа. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Двухэтажный частный дом полностью сгорел. Во время пожара в нем находились как взрослые, так и дети.

Возгорание удалось затушить. Около пяти утра спасатели обнаружили на месте пожара тело 64-летней жительницы Пскова. Женщина сгорела заживо. В дом она приехала погостить. Информации о том, были ли во время пожара еще пострадавшие, не поступало.