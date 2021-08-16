Ребенок утонул в Горячем Ключе

Семилетний мальчик утонул в реке Псекупс, недалеко от улицы Революции в городе Горячий Ключ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщили местные жители, мальчик с сестрой пошли пошли купаться без родителей. В итоге ребенку не удалось выплыть. «Сотрудники Горячеключевского межрайонного Следственного отдела выясняет обстоятельства гибели мальчика во время купания в реке. На месте работает следователь, проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства случившегося», — заявили в пресс-службе.