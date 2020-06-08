Автомобиль влетел в группу пешеходов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП, в котором автомобиль въехал в толпу пешеходов. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще один скончался в больнице.

Примерно в 19 часов по московскому времени на перекрестке улиц Малышева — М.Сибиряка столкнулись легковушки «Фиат-Дукато» и «Хундай-Акцент».

По предварительной информации, 53-летний водитель «Фиат», двигаясь через перекресток на красный свет светофора, столкнулся с автомобилем «Хендай», который двигался в перпендикулярном направлении на зеленый свет.

После столкновения автомобиль «Фиат» бортом сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пострадали три пешехода, двое из них получили тяжелые травмы, женщина 1974 года рождения скончалась в больнице.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые опрашивают очевидцев, водителей, а также проводят замеры. Уже выяснено, что стаж вождения владельца «Фиат» — более 30 лет.