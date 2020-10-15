В двух подмосковных округах завели уголовные дела о торговле детьми

В Одинцовском и Химкинском городских округах возбудили уголовные дела по факту торговли детьми. Одна сделка свежая — ее пытались провернуть 13 октября.

Следователи завели два уголовных дела по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетних, сообщили «360» в Следственном комитете по Московской области. Сотрудники ведомства установили, что 13 октября 2020 года пара из соседнего государства передала на воспитание другим людям своего полуторамесячного ребенка. Сделка происходила в кафе в Одинцове. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сказала «360», что пара, желавшая продать ребенка, задержана. Оба 1999 года рождения.

Во время осмотра места происшествия у этих людей нашли расписку об отказе от ребенка и медицинские документы о состоянии здоровья младенца. С родителями работают следователи.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое уроженцев одной из среднеазиатских республик — мужчина и женщина 1999 года рождения, которые в одном из кафе на улице Триумфальная города Одинцово безвозмездно передали на воспитание своего полуторамесячного сына Татьяна Петрова.

Похожая ситуация произошла в Химках, но еще 25 апреля текущего года. Жительница соседнего государства передала своего новорожденного ребенка знакомой в Долгопрудненской центральной городской больнице. В сентябре 2020 года женщина уехала из России.

О совершенном ею преступлении стало известно только 14 октября, когда неродная мать ребенка пыталась выехать вместе с малышом на родину по поддельным документам.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На днях в Москве задержали многодетную мать, которая хотела продать новорожденную дочь за 300 тысяч рублей. Покупателями оказались правоохранители, работавшие под прикрытием. «360» писал, кто покупает детей в России.